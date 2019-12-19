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Гірн: Бой Джошуа – Фьюри обязательно состоится

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Оба боксеры заинтересованы в проведении поединка

#Гірн, #Джошуа

Источник – iSport.ua.

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа намерен провести бой с британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом заявил промоутер Эдди Гірн в интервью iFL.tv.

“Энтони как-то заявил, что хочет стать спарринг-партнером Фьюри. Я сразу же спросил у него:” Как ты собираешься это делать? “Но теперь я не удивлюсь, если он и правда поедет в Тайсона, чтобы провести с ним несколько раундов в ринге. Это странно, поскольку они все равно обязательно проведут бой.

Независимо от того, Фьюри выиграет у Уайлдера или нет, я обещаю, что Джошуа и Тайсон встретятся в ринге. В этом нет никаких сомнений. Бой Джошуа с Уайлдером? Я не знаю. Не могу сказать, что такой поединок точно состоится. Мне лишь известно, что Фьюри и Джошуа хотят встретиться в ринге. Они оба понимают, насколько велик их бой будет для Великобритании”, – отметил Гірн.

Ранее, Гірн назвал условия боя Джошуа – Усик.

Напомним, Джошуа вернул себе чемпионские титулы, одержав победу над Энди Руисом единогласным решением судей.

Источник: champion.com.ua
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