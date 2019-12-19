Гірн назвал дату следующего боя Усика

7 марта Усик встретится с Чисорой

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Источник – sport.ua.

Александр Усик сразится с Дереком Чисорой 7 марта, если Энтони Джошуа примет решение сначала встретиться с претендентом на пояс IBF болгарином Кубратом Пулевым.

Об этом промоутер Эдди Гірн заявил в интервью BoxingScene.

“Усик против Джошуа – это будет мегабій, но еще не время. Если Усик выйдет и будет драться с Чисорой, то бой Усик – Джошуа может стать суперподією во второй половине следующего года.

Нам нужно поговорить о здравый смысл между руководящими органами. Мы написали в IBF и WBO. Кто идет первым? Вы не можете просто заставить Энтони освободить один из поясов. Существует ротационная система, которая в хронологическом порядке говорит, кто идет первым. Это IBF и Пулев.

Но я также представляю Усика, поэтому должен настаивать и на его кандидатуре. Это немного грязная ситуация, но Джошуа будет защищать свои титулы против того, кого должен. Он действительно хочет серьезный бой, поэтому мы еще посмотрим, что произойдет 22 февраля в поединке между Уайлдером и Фьюри”, – отметил Гірн.