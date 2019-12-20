Джошуа первую защиту титула может провести против Пулева

Британец обязан провести обязательную защиту
#Джошуа, #Пулев
Источник – sport.ua.
Энтони Джошуа в 2020 году должен провести обязательную защиту по линии IBF, а его соперником будет Кубрат Пулев.
Об этом промоутер Эдди Гірн заявил BoxingScene.
“Думаю, следующий бой Энтони проведет в апреле, а соперником выступит Пулев. Он долгое время является обязательным претендентом”, – сказал Гірн.
“Думаю, следующий бой Энтони проведет в апреле, а соперником выступит Пулев. Он долгое время является обязательным претендентом”, – сказал Гірн.
Пулев стал обязательным претендентом еще в конце 2017 года, однако стороны долгое время не могли договориться, а потом Джошуа потерял свои пояса в бою с Энди Руисом.
Ранее, Гірн назвал условия боя Джошуа – Усик.
Напомним, Джошуа вернул себе чемпионские титулы, одержав победу над Энди Руисом единогласным решением судей.
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