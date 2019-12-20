Джошуа первую защиту титула может провести против Пулева

Британец обязан провести обязательную защиту

#Джошуа, #Пулев

Источник – sport.ua.

Энтони Джошуа в 2020 году должен провести обязательную защиту по линии IBF, а его соперником будет Кубрат Пулев.

Об этом промоутер Эдди Гірн заявил BoxingScene.

“Думаю, следующий бой Энтони проведет в апреле, а соперником выступит Пулев. Он долгое время является обязательным претендентом”, – сказал Гірн.

Пулев стал обязательным претендентом еще в конце 2017 года, однако стороны долгое время не могли договориться, а потом Джошуа потерял свои пояса в бою с Энди Руисом.

Ранее, Гірн назвал условия боя Джошуа – Усик.

Напомним, Джошуа вернул себе чемпионские титулы, одержав победу над Энди Руисом единогласным решением судей.