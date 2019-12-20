Гарсия хочет нокаутировать Редкача

Дэнни Гарсия прокомментировал бой с Иваном Редкачем

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Источник – ua.tribuna.com.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия (35-2, 21 КО) указал на свою задачу в бою против украинца Ивана Редкача (23-4-1, 18 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

“Я должен выйти в ринг и ярко победить. Я должен остановить его. Я должен сделать то же самое, что я сделал с Гранадосом. Я знаю, что Редкач уже был нокаутирован, но я должен повторить это с ним. Это моя единственная забота. Он хорошо выглядел в своих последних поединках. Он левша, и я определенно хотел драться с левшой, чтобы подготовиться к большим боям”, – рассказал Гарсия.

Ранее, Редкач указал свой план на бой с Гарсией.

Напомним, Редкач получил соперника и дату следующего боя.