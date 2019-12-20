Красюк: Я бы не спешил говорить о датах и соперниках Усика

Промоутер украинца не подтвердил информацию, появившуюся накануне

#Красюк, #Усик

Источник – xsport.ua.

Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк советует не верить информации о следующем сопернике украинца и датой их боя.

Об этом промоутер написал в комментарии под одним из постов в Instagram.

“От не спешил бы я с такой категоричностью по датам и соперникам”, – написал Красюк.

Ранее, Гірн назвал дату следующего боя Усика.