Красюк: Я бы не спешил говорить о датах и соперниках Усика

Промоутер украинца не подтвердил информацию, появившуюся накануне
#Красюк, #Усик
Источник – xsport.ua.
Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк советует не верить информации о следующем сопернике украинца и датой их боя.
Об этом промоутер написал в комментарии под одним из постов в Instagram.
“От не спешил бы я с такой категоричностью по датам и соперникам”, – написал Красюк.
“От не спешил бы я с такой категоричностью по датам и соперникам”, – написал Красюк.
Ранее, Гірн назвал дату следующего боя Усика.
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