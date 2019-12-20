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Редкач: У меня простой план на бой с Гарсией

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Украинец уверен в своем успехе

#Гарсия #Редкач

Источник – sport.ua.

25-го января на бой с американцем Дэнни Гарсией украинский боксер Иван Редкач имеет простой план.

Об этом украинец заявил в интервью BoxingScene.

“Сам по себе этот бой – большой шанс для меня. Спасибо Гарсии за эту возможность. Хочу пригласить всех на поединок, так как фаны увидят отличный бой.

Победа над Александером была чрезвычайно важной, ведь это достаточно известный боксер. Этот успех позволил мне выйти на мой нынешний уровень. Посмотрим, что случится 25-го января.

Мой план на бой прост. Я нокаутирую Гарсию. Но, конечно, для этого нужно показать лучший бокс в карьере”, – сказал Редкач.

Напомним, Редкач получил соперника и дату следующего боя.

Ранее, промоутер Джошуа призвал драться с Усиком.

Источник: champion.com.ua
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