Харрисон: Мейвезер изменил бокс в худшую сторону

По мнению американца боксеры стали больше переживать за деньги

#Мейвезер, #Харрисон

Источник – EsNews.

Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) очень одаренный спортсмен, хотя он изменил бокс в худшую сторону.

Такое мнение высказал чемпион WBC в первом среднем весе Тони Харрисон (28-2, 21 КО).

“Я думаю, что все это – просто всех дурит. Я думаю, что такие бойцы как Мейвезер рождаются раз в миллион лет. Очень он был одарен. Но я все же считаю, что он изменил бокс не в лучшую, а в худшую сторону”, – сказал Харрисон

Актуально: Мейвезер возобновит карьеру ради боя с Пакьяо и Нурмагомедовим

“Через это появились такие люди как Чарло, которые парятся за всякую хірню типа, денег, украшений – за этого мы сталкиваемся с теми, кто ценит эту хрень, которая не делает нас, а разрушает. В смысле, этот нолик не делает тебя тем, кто ты есть, а наоборот – ломает “, – подытожил боксер.

Напомним, Пакьяо назвал дату возвращения на ринг.