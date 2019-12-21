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Бокс

Лебедев проиграл бой Мчуну и объявил о завершении карьеры

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Возвращение российского боксера Дениса Лебедева не удалось

#Лебедев, #бокс

Источник – sports.ru.

Российский боксер Денис Лебедев (32-3, 23 КО) в бою за пояс WBC Silver встречался с представителем ЮАР Табісо Мчуном (22-5, 13 КО).

Бой продолжался все 12 раундов, в итоге победу единогласным решением судей одержал Мчуну: 120 – 107, 119 – 108, 115-112.

“Не вижу больше смысла продолжать карьеру. Посмешить людей? Или проводить бои как Емельяненко – Кокляев? Я себя в таком не вижу. Есть у меня еще другая работа. Нужно полностью уделить внимание ей”, – рассказал Лебедев.

Отметим, что Лебедев уже уходил из бокса летом, но принял решение возобновить карьеру ради боя против Табісо Мчуну.

Напомним, Джейкобс досрочно победил Чавеса.

Источник: champion.com.ua
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