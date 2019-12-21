Вайт хочет драться с Повєткіном или Руисом

Диллиан Уайт прокомментировал продолжения своей карьеры

#Вайт, #Поветкин

Источник – sport.ua.

Супертяжеловес Диллиан Уайт перед боем с Деонтеем Уайлдером готов встретиться с Александром Поветкиным или Энди Руисом.

Об этом рассказал сам боксер.

“Я, как обязательный претендент, жду бой с Уайлдером, но он не хочет, он трус. Пока подбираю соперников на весну 2020 года. На март, апрель.

Среди вариантов – Александр Поветкин и Энди Руис. А по поводу Уайлдера, то у меня уже нет уверенности в том, что бой с ним состоится”, – рассказал Вайт.