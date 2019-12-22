Дюбуа быстро отправил Фудзимото в тяжелый нокаут

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Британский топ-проспект хевівейта (свыше 90,7 кг) Дэниэл Дюбуа (14-0, 13 KO) разбил японца Кьотаро Фудзимото (21-2, 12 KO) и завладел вакантным титулом “серебряного” чемпиона по версии WBC.

Буквально первый выброшенный британцем удар (джеб) потряс японца. Фудзимото неоднократно пропускал мощные удары, протирал спиной канаты ринга, пошатывался, но не падал. Андердог не наносил ударов в ответ, только пытался устоять.

Во 2-м раунде Дюбуа свалил Фудзимото джебом. Японец поднялся на ноги, продолжил наматывать круги по периметру ринга. За минуту до конца раунда андердог пропустил правый хук в челюсть и оказался в тяжелом нокауте.