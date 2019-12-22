Ломаченко: Иногда мне смешно от того, что говорит отец Лопеса

Ломаченко рассказал, как относиться к словесным атакам со стороны Лопеса-старшего

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Источник – iSport.ua.

Чемпиону мира по версиям WBA, WBC, WBO в легком весе Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) смешно от треша со стороны отца чемпиона IBF Теофімо Лопеса.

Об этом украинец заявил в интервью LOMA Official TV.

“Иногда мне смешно от того, что он говорит. Иногда это задевает самолюбие, а потом понимаешь, что собаки лают – караван идет.

Поединок состоится. Значит они были на правильном пути: они хотели получить поединок – они его получили. Но теперь главное. Как нас учили родители – за все, что ты сказал, ты должен нести ответственность. Ты обязательно должен это выполнить. Сейчас наступит момент истины для них.

Я уверен, что они не знают и не думают. Они не предают этому значение, а у меня есть огромное желание боксировать, выйти с ним на ринг. Увидимся в апреле”, – отметил Ломаченко.