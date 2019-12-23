Далакян проведет защиту титула в Киеве 8 февраля

Соперником Артема станет 24-летний венесуэлец Хосбер Перес по прозвищу Лавина

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Источник – Чемпион.

Чемпион мира WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян 8 февраля 2020 году проведет уже четвертый по счету защиту своего чемпионского титула в Киеве.

Поединок традиционно пройдет в КВЦ Парковый. Соперником украинца станет 24-летний Хосбер Перес из Венесуэлы. Перес дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2016 года и за это время провел 18 боев, в которых одержал 16 побед, из них 12 нокаутом (процент нокаутов 77,78). За свой стиль ведения боя Хосбер получил рінгнейм Лавина. Это будет дебютный поединок Переса в Европе, и он уже заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу с чемпионским поясом Артема.

Артем Далакян представляет компанию Union Boxing Promotion и является единственным украинским боксером, который все свои чемпионские защити провел в Украине. Звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, когда победил американца Брайана Вилорію. Дебютный защиту чемпионского титула Далакян провел 17 июня прошлого года в Киеве на вертолетной площадке КВЦ Парковый, нокаутировав таіландця Сірічаі Тайена. Свое победное шествие украинец продолжил 15 декабря 2018 года, когда жертвой Артема стал Грегорио Леброна из Доминиканской Республики. А через 6 месяцев, 15 июня 2019 года Далакян в зрелищном поединке нокаутировал Саравута Таворнхама из Таиланда. Всего на профессиональном ринге Артем провел 19 боев и еще ни разу после завершения поединка судья не поднимал руку его сопернику. В активе украинца 19 побед, 14 из которых – досрочные (процент нокаутов 73,68), а его агрессивный и бескомпромиссный стиль в ринге признан экспертами и фанатами бокса со всего мира.

“Я уже начал подготовку к бою и 8 февраля рассчитываю продемонстрировать все свои лучшие качества в ринге”, – отметил Артем.

Напомним, сейчас только два украинцы являются действующими чемпионами мира в профессиональном боксе, это Артем Далакян и Василий Ломаченко.

В андеркарте боксерского шоу от Union Boxing Promotion также выступят украинцы Арам Фаніян, Андрей Исаков и Карен Чухаджян. Всего в этот февральский вечер в ринг выйдут 16 (!) боксеров. Настоящей изюминкой андеркарта станет отдельный турнир в формате которого 8 боксеров проведут 3-раундовые бои и определят победителя по олимпийской системе (четвертьфиналы, полуфиналы и финал). 8 февраля в КВЦ Парковый будет по-настоящему жарко! Билеты на уникальное боксерское шоу уже в продаже, стоимость от 600 до 1810 гривен.