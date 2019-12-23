Ломаченко назвал дату боя с Лопесом

Василий Ломаченко покоментував бой с Теофімо Лопесом

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Источник – xsport.ua.

Чемпиону мира по версиям WBA, WBC, WBO в легком весе Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) будет драться с обладателем титула IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) в апреле следующего года.

Об этом рассказал сам боксер.

“Этот поединок будет, но это не всегда зависит от менеджера, промоутер и боксер. Это еще зависит от другого боксера. Мы не исключать в ходе подготовки травму или еще что-то. На бумаге уже есть договоренность, что бой состоится в апреле. Дату пока еще не определили. Этот бой будет в апреле 2020 года. Для подготовки у нас уже есть отлаженная система, нам просто нужна дата боя, чтобы понимать, когда вылетать в США”, – рассказал Ломаченко.

Ранее, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.

Напомним, Лопеч хочет нокаутировать Лопеса.