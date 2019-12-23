Ломаченко назвал найбажаного соперника в легком весе

Украинец признался, что раньше вызвать того на бой было нечестно

#Лопес, #Ломаченко

Источник – isport.ua.

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и фрайнчайзінговий чемпион WВC Василий Ломаченко решился публично заявить о своем желании драться с Джервонтою Дэвисом после своего поединка с Теофімо Лопесом.

Об этом украинец заявил в интервью YouTube-канале Loma Official TV.

“Я назвал Джервонту Дэвиса, как желаемого соперника, потому что он перешел в мой вес. Когда он был во втором полулегком, а я дрался в легкой, то не мог говорить: “Давайте организуем бой с Дэвисом”. Он был на категорию ниже меня, тогда это было некрасиво, не совсем по-честному. Он для меня самый интересный соперник в легком весе”, – отметил Ломаченко.

Ранее, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.

Напомним, Ломаченко получит шанс объединить титулы в марте или апреле.