Ломаченко: Нокдаун от Лопеса? Уже был пример, когда я пропустил удар

Украинец допускает, что может пропустить удар от Лопеса

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Источник – isport.ua.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко в его предстоящем бою против обладателя титула IBF Теофімо Лопеса предполагает возможный вариант, при котором он пропустит удар от соперника.

Об этом украинец заявил в интервью YouTube-канале Loma Official TV.

“Могу ли я пропустить удар? Конечно. Ну и … был уже пример. Уже был пример, когда я пропустил удар, пренебрег своей защитой, слишком рано поверили в себя, в свою победу и просто пренебрег своей защитой, за что был моментально наказан”, – отметил Ломаченко.

Ранее, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.

Напомним, Ломаченко получит шанс объединить титулы в марте или апреле.