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Бокс

Ломаченко: У Лопеса есть проблемы в защите

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Лопес не смог собраться и отмерять свою дистанцию

#Лопес, #Ломаченко

Источник – xsport.ua.

Чемпион мира по версиям WBA, WBC, WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) увидел много явных проблем в защите Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) в его бою против Ричарда Комми (29 – 3, 26 КО).

Об этом украинец заявил в интервью собственному YouTube канала.

“Честно говоря, было недостаточно времени, чтобы понять до конца, но за эти два раунда, что я увидел, я понял, что у Лопеса есть проблемы в защите, потому что за один раунд, причем за первый раунд, он успел очень много ударов пропустить от Комми, таких, которые можно было не пропускать.

Он не смог собраться и отмерять свою дистанцию, на которой он должен был находиться. Но потом каким-то чудом он попал в Комми и закончил бой. Я думаю, что если бы не этот счастливый удар, то можно было бы увидеть много интересного в этом бою”, – отметил Ломаченко.

Ранее, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.

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Напомним, Ломаченко получит шанс объединить титулы в марте или апреле.

Источник: champion.com.ua
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