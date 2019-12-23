Лопес: Ломаченко – малыш, я его нокаутирую

Американец уверен в своей победе
#Лопес, #Ломаченко
Источник – Tribuna.com.
Чемпион мира по версии IBF Теофімо Лопес уверен в своей победе над украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC Василием Ломаченко.
Об этом он заявил в интервью Boxingnews 24.
“Настраивайтесь все на следующий год. Вы увидите, как Теофімо Лопес бьет Ломаченко.
Я не боец из полулегкого веса, я – большой парень. Ломаченко – малыш, а он идет в легкий дивизион до меня. Я его нокаутирую”, – сказал Лопес.
“Настраивайтесь все на следующий год. Вы увидите, как Теофімо Лопес бьет Ломаченко.
Я не боец из полулегкого веса, я – большой парень. Ломаченко – малыш, а он идет в легкий дивизион до меня. Я его нокаутирую”, – сказал Лопес.
Ранее, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.
Напомним, Ломаченко получит шанс объединить титулы в марте или апреле.
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