Новое на сайте

еще
Понедельник, 23 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЛопес: Ломаченко – малыш, я его нокаутирую
Бокс

Лопес: Ломаченко – малыш, я его нокаутирую

AdminНет комментариев
Добавлено

Американец уверен в своей победе

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Tribuna.com.

Чемпион мира по версии IBF Теофімо Лопес уверен в своей победе над украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC Василием Ломаченко.

Об этом он заявил в интервью Boxingnews 24.

“Настраивайтесь все на следующий год. Вы увидите, как Теофімо Лопес бьет Ломаченко.

Я не боец из полулегкого веса, я – большой парень. Ломаченко – малыш, а он идет в легкий дивизион до меня. Я его нокаутирую”, – сказал Лопес.

Ранее, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.

Читайте также:  Фёдор Емельяненко нокаутировал Чела Соннена в первом раунде. Как это было

Напомним, Ломаченко получит шанс объединить титулы в марте или апреле.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Ломаченко: Иногда мне смешно от того, что говорит отец Лопеса

Чарли нокаутировал Харрисона и стал чемпионом WBC в первом среднем весе

Дюбуа быстро отправил Фудзимото в тяжелый нокаут

Вайт хочет драться с Повєткіном или Руисом

Лебедев проиграл бой Мчуну и объявил о завершении карьеры

Закрыть