Лопес: Ломаченко – малыш, я его нокаутирую

Американец уверен в своей победе

#Лопес, #Ломаченко

Источник – Tribuna.com.

Чемпион мира по версии IBF Теофімо Лопес уверен в своей победе над украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, WBC Василием Ломаченко.

Об этом он заявил в интервью Boxingnews 24.

“Настраивайтесь все на следующий год. Вы увидите, как Теофімо Лопес бьет Ломаченко. Я не боец из полулегкого веса, я – большой парень. Ломаченко – малыш, а он идет в легкий дивизион до меня. Я его нокаутирую”, – сказал Лопес.

Ранее, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.

Напомним, Ломаченко получит шанс объединить титулы в марте или апреле.