Мчуну готов предоставить реванш Лебедеву

Мчуну прокомментировал реванш с Лебедевым

#Лебедев, #Мчуну, #бокс

Источник – xsport.иа.

Южноафриканский тяжеловес Табісо Мчуну (22-5, 13 КО) готов провести еще один бой против экс-чемпіоа мира в тяжелом весе Дениса Лебедева (32-3, 23 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

“Я готов дать реванш Лебедеву в любой момент. Но не думаю, что он возможен. Этот парень завершает карьеру.

Лебедеву не стоит выходить на ринг со мной. Он хотел легкой победы, но я не из тех, кто легко проигрывает. Ему следовало вызвать на ринг другого соперника.

Я дрался с такими ребятами как Усик дрался за чемпионские пояса. Думаю, россиянин слишком рано поверил в себя”, – рассказал Мчуну.