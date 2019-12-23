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Мчуну готов предоставить реванш Лебедеву

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Мчуну прокомментировал реванш с Лебедевым

#Лебедев, #Мчуну, #бокс

Источник – xsport.иа.

Южноафриканский тяжеловес Табісо Мчуну (22-5, 13 КО) готов провести еще один бой против экс-чемпіоа мира в тяжелом весе Дениса Лебедева (32-3, 23 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

“Я готов дать реванш Лебедеву в любой момент. Но не думаю, что он возможен. Этот парень завершает карьеру.

Лебедеву не стоит выходить на ринг со мной. Он хотел легкой победы, но я не из тех, кто легко проигрывает. Ему следовало вызвать на ринг другого соперника.

Я дрался с такими ребятами как Усик дрался за чемпионские пояса. Думаю, россиянин слишком рано поверил в себя”, – рассказал Мчуну.

Напомним, Лебедев проиграл бой Мчуну и объявил о завершении карьеры.

Источник: champion.com.ua
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