Украинец Мельник нокаутировал мощного немца

Украинец одержал свою 10-ю победу на профи-ринге

#Мельник #Валта

Источник – Чемпион.

Украинский боксер Владислав Мельник (10-1, 5 KO) одержал свою 10-ю победу на профессиональном ринге.

В Гамбурге в поединке в рамках второй полулегком весе он победил немца Эдгара Валта (8-1, 4 KO).

Мельник нокаутировал соперника в 7-м раунде. Для немца это первое поражение.

Ранее, Редкач указал свой план на бой с Гарсией.

Напомним, Редкач получил соперника и дату следующего боя.