Украинец Мельник нокаутировал мощного немца

Украинец одержал свою 10-ю победу на профи-ринге
#Мельник #Валта
Источник – Чемпион.
Украинский боксер Владислав Мельник (10-1, 5 KO) одержал свою 10-ю победу на профессиональном ринге.
В Гамбурге в поединке в рамках второй полулегком весе он победил немца Эдгара Валта (8-1, 4 KO).
Мельник нокаутировал соперника в 7-м раунде. Для немца это первое поражение.
Ранее, Редкач указал свой план на бой с Гарсией.
Напомним, Редкач получил соперника и дату следующего боя.
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