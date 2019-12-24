Арум назвал следующего соперника Джошуа

Стал известен следующий соперник Энтони Джошуа

#Джошуа, #Усик #Пулев

Источник – ua.tribuna.com.

Чемпион мира в супертяжелом весе WBA, WBO, IBF и ІВО Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) свой следующий бой проведет с Кубратом Пулевым (29-1, 14 КО).

Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

“Получит ли Пулев бой с Джошуа первым Усика? Так.

То есть, он будет следующим соперником? Так, он будет следующим соперником Джошуа. Вы же знаете, как IBF относится к своим обязательных защит титула”, – рассказал Арум.