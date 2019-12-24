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Бокс

Арум назвал следующего соперника Джошуа

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Стал известен следующий соперник Энтони Джошуа

#Джошуа, #Усик #Пулев

Источник – ua.tribuna.com.

Чемпион мира в супертяжелом весе WBA, WBO, IBF и ІВО Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) свой следующий бой проведет с Кубратом Пулевым (29-1, 14 КО).

Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

“Получит ли Пулев бой с Джошуа первым Усика? Так.

То есть, он будет следующим соперником? Так, он будет следующим соперником Джошуа. Вы же знаете, как IBF относится к своим обязательных защит титула”, – рассказал Арум.

Ранее, Гірн назвал условия боя Джошуа – Усик.

Напомним, Джошуа вернул себе чемпионские титулы, одержав победу над Энди Руисом единогласным решением судей.

Источник: champion.com.ua
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