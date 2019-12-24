Деревянченко намерен организовать бой с Альваресом

Украинец попытается встретиться с мексиканцем в 2020-м году

#Деревянченко, #Альварес

Источник – iSport.ua.

Украинский боксер Сергей Деревянченко после не удачных договоренностей о титульный поединок с мексиканцем Саулом Альваресом не теряет надежды на этот бой.

Об этом украинец заявил в интервью ОТДУШИВДУШУ.

“Я не отказывался от поединка с Саулем. Не получилось договориться, потому что его команда применяла различные штрафы в контракт. Например, если у тебя будет 1 фунт преимущества, то надо заплатить штраф около миллиона. Могли быть какие-то санкции и за то, что я или моя команда говорили бы про этот бой. Они составили контракт и повсюду расставили ловушки. Они не согласились дать ту сумму, о которой говорил мой менеджер. Я не знаю, сколько они предлагали, но мы хотели семь миллионов долларов. Но они были несогласны. Альварес получил бы гонорар в 35 миллионов. Его команда говорила: “Вот, мы с Джейкобс боксировали и выиграли у него. А Деревянченко Джейкобсу проиграл, и при этом хочет такие большие деньги. Что будем делать дальше? Скоро приедем в Америку, будем об этом разговаривать. Попробуем организовать бой против Альвареса в 2020-м году”, – заявил Деревянченко.

Ранее, стало известно, сколько Деревянченко заработал в 2019 году.

Напомним, промоутер Джошуа призвал драться с Усиком.