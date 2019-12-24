Новое на сайте

еще
Вторник, 24 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксДеревянченко намерен организовать бой с Альваресом
Бокс

Деревянченко намерен организовать бой с Альваресом

AdminНет комментариев
Добавлено

Украинец попытается встретиться с мексиканцем в 2020-м году

#Деревянченко, #Альварес

Источник – iSport.ua.

Украинский боксер Сергей Деревянченко после не удачных договоренностей о титульный поединок с мексиканцем Саулом Альваресом не теряет надежды на этот бой.

Об этом украинец заявил в интервью ОТДУШИВДУШУ.

“Я не отказывался от поединка с Саулем. Не получилось договориться, потому что его команда применяла различные штрафы в контракт. Например, если у тебя будет 1 фунт преимущества, то надо заплатить штраф около миллиона. Могли быть какие-то санкции и за то, что я или моя команда говорили бы про этот бой. Они составили контракт и повсюду расставили ловушки.

Они не согласились дать ту сумму, о которой говорил мой менеджер. Я не знаю, сколько они предлагали, но мы хотели семь миллионов долларов. Но они были несогласны. Альварес получил бы гонорар в 35 миллионов. Его команда говорила: “Вот, мы с Джейкобс боксировали и выиграли у него. А Деревянченко Джейкобсу проиграл, и при этом хочет такие большие деньги.

Что будем делать дальше? Скоро приедем в Америку, будем об этом разговаривать. Попробуем организовать бой против Альвареса в 2020-м году”, – заявил Деревянченко.

Ранее, стало известно, сколько Деревянченко заработал в 2019 году.

Читайте также:  Украинец Сергей Спивак будет выступать в UFC

Напомним, промоутер Джошуа призвал драться с Усиком.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Определился самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия

Льюис: Разочарован тем, что Руис подошел к бою с таким весом

Арум назвал следующего соперника Джошуа

Ломаченко назвал найбажаного соперника в легком весе

Ломаченко: Нокдаун от Лопеса? Уже был пример, когда я пропустил удар

Закрыть