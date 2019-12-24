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Бокс

Льюис: Разочарован тем, что Руис подошел к бою с таким весом

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Леннокс Льюис прокомментировал бой Джошуа – Руис

#Руис

Источник – sport.ua.

Энди Руис (33-2, 22 КО) не провел надлежащую подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Об этом рассказал экс-чемпион мира Леннокс Льюис.

“Энтони Джошуа внес необходимые коррективы. Это были поправки, которые ему следовало сделать. Джошуа вернулся к олимпийского стиля бокса, а это было важно, тем более в таком бою, как этот.

Я был очень разочарован тем, что Руис подошел к бою с таким весом, ведь много тяжеловесов пытаются стать чемпионами мира. Они усердно работают, чтобы получить возможность и извлечь из нее максимальную выгоду. Но есть люди, которые получают такую возможность дважды, однако не стараются использовать ее по максимуму. Мне обидно за многих людей, которые упорно работали, желая стать чемпионами”, – отметил Льюис.

Напомним, определился лучший боксер года.

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Источник: champion.com.ua
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