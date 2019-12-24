Определился самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия

Флойд Мейвезер больше всего заработал в спорте

#Мейвезер, #Роналду #Месси

Источник – sportarena.com.

Боксер Флойд Мэйуэзер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.

Об этом сообщает Forbes.

С начала 2010 года американец заработал 915 млн долларов. Только два поединка против Мэнни Пакьяо и Конора Мак-Грегора принесли боксеру более 500 млн долларов.

На второй строчке рейтинга расположился Криштиану Роналду из 800 млн долларов, третьим стал Лионель Месси, который заработал 750 млн.

Первая десятка рейтинга Forbes:

1. Флойд Мейвезер (бокс) 915 млн долларов

2. Криштиану Роналду (футбол) 800 млн долларов

3. Лионель Месси (футбол) 750 млн долларов

4. Леброн Джеймс (баскетбол) 680 млн долларов

5. Роджер Федерер (теннис) 640 млн долларов

6. Тайгер Вудс (гольф) 615 млн долларов

7. Фил Микельсон (гольф) 480 млн долларов

8. Мэнни Пакьяо (бокс) 435 млн долларов

9. Кевин Дюрант (баскетбол) 425 млн долларов

10. Льюис Хэмилтон (Формула-1) 400 млн долларов

Напомним, определился лучший боксер года.