Деревянченко остался без промоутера

Украинец не хочет подписывать новый контракт с Лу Дібеллою

#Деревянченко, #промоутер

Источник – xsport.ua.

Бывший претендент на пояс чемпиона мира Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) не хочет подписывать новый контракт со своим бывшим промоутером Лу Дібеллою.

Об этом украинец заявил в интервью ОТДУШИВДУШУ.

“У меня закончился контракт с Лу Дібеллою. Получается, что я сейчас свободный агент. Он еще не предлагал новый, потому что я пока в Украине нахожусь. Но, когда вернусь в США, то, наверное, какое-то предложение мне сделает. Я его посмотрю, конечно, но я бы не хотел с ним работать.

Причина в том, что два года назад у меня простои были сильно большие. Он мне не мог организовать бои. И гонорары были маленькие. Было трудно.

Так что, кто хочет стать моим промоутером, должен предложить мне пять боев и хорошую сумму, шесть нулей”, – заявил Деревянченко.