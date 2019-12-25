Новое на сайте

еще
Среда, 25 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксДеревянченко остался без промоутера
Бокс

Деревянченко остался без промоутера

AdminНет комментариев
Добавлено

Украинец не хочет подписывать новый контракт с Лу Дібеллою

#Деревянченко, #промоутер

Источник – xsport.ua.

Бывший претендент на пояс чемпиона мира Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) не хочет подписывать новый контракт со своим бывшим промоутером Лу Дібеллою.

Об этом украинец заявил в интервью ОТДУШИВДУШУ.

“У меня закончился контракт с Лу Дібеллою. Получается, что я сейчас свободный агент. Он еще не предлагал новый, потому что я пока в Украине нахожусь. Но, когда вернусь в США, то, наверное, какое-то предложение мне сделает. Я его посмотрю, конечно, но я бы не хотел с ним работать.

Причина в том, что два года назад у меня простои были сильно большие. Он мне не мог организовать бои. И гонорары были маленькие. Было трудно.

Так что, кто хочет стать моим промоутером, должен предложить мне пять боев и хорошую сумму, шесть нулей”, – заявил Деревянченко.

Ранее, стало известно, сколько Деревянченко заработал в 2019 году.

Читайте также:  Арум хочет провести бой Ломаченко - Лопес в апреле в США

Напомним, промоутер Джошуа призвал драться с Усиком.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пятнадцать − четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Редкач: Я точно шокирую мир

Определился лучший боксер года

Джошуа придется отказаться от одного из поясов – Гірн

Джошуа взбесила возможна потеря одного из поясов

The Ring назвал лучший нокаут 2019 года

Закрыть