Джошуа придется отказаться от одного из поясов – Гірн

Эдди Гірн прокомментировал возможную потерю Энтони Джошуа одного из чемпионских поясов

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Источник – isport.ua.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) может потерять один из своих поясов.

Об этом рассказал промоутер британца Эдди Гірн.

“Мы обратились к обеих организаций, но их ответы были такие: Нет, мы следующие, нет, мы следующие. Это плохо для хевівейта. Чего они хотят? Разделить пояса через сомнительные решения? Необходима система очередности, которая показывала бы, кто следующий. Организации должны поощрять боксеров к унификации и к завоеванию звания абсолютного чемпиона мира. Мне не нравится вся эта ситуация. Возможно, нам придется отказаться от одного из поясов. Будем разговаривать с Александром Усиком и Кубратом Пулевым. Может, нам удастся договориться с ними. Также команда Джошуа будет просить IBF и WBO как-то решить эту проблему”, – рассказал Гірн.

Отметим, что Джошуа может потерять один из своих поясов. Поскольку, WBO и IBF требуют, чтобы британец в следующем бою дрался с их обязательными претендентами – Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) соответственно. В случае отказа каждая из организаций может забрать чемпионский пояс у британского боксера.

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