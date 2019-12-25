Джошуа взбесила возможна потеря одного из поясов

Энтони Джошуа прокомментировал возможную потерю одного из своих чемпионских поясов

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Источник – xsport.ua.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) готов возвращать возможные утраченные титулы.

Об этом рассказал сам боксер.

“Меня это разозлит, ведь собирать эти пояса очень трудно. Это действительно непросто. Я удерживал титулы в течение многих лет. Необходимость освободить один из поясов через политику боксерских организаций будет меня раздражать, однако есть вещи, которые я не могу контролировать. Если я потеряю титул, то буду знать, что смогу его вернуть.

Время летит так быстро, что можно легко что-то упустить из внимания. Мы просто ждем нового года, новых вызовов и сражений. Надеюсь, впереди нас ждут памятные годы. В 2020 году я готов побеждать любого оппонента. Я буду сохранять концентрацию. Я дам шанс всем, кто этого захочет”, – рассказал Джошуа.