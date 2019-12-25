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Бокс

Джошуа взбесила возможна потеря одного из поясов

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Энтони Джошуа прокомментировал возможную потерю одного из своих чемпионских поясов

#Джошуа, #Бокс, #Усик

Источник – xsport.ua.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) готов возвращать возможные утраченные титулы.

Об этом рассказал сам боксер.

“Меня это разозлит, ведь собирать эти пояса очень трудно. Это действительно непросто. Я удерживал титулы в течение многих лет. Необходимость освободить один из поясов через политику боксерских организаций будет меня раздражать, однако есть вещи, которые я не могу контролировать. Если я потеряю титул, то буду знать, что смогу его вернуть.

Время летит так быстро, что можно легко что-то упустить из внимания. Мы просто ждем нового года, новых вызовов и сражений. Надеюсь, впереди нас ждут памятные годы. В 2020 году я готов побеждать любого оппонента. Я буду сохранять концентрацию. Я дам шанс всем, кто этого захочет”, – рассказал Джошуа.

Отметим, что Джошуа может потерять один из своих поясов. Поскольку, WBO и IBF требуют, чтобы британец в следующем бою дрался с их обязательными претендентами – Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) соответственно. В случае отказа каждая из организаций может забрать чемпионский пояс у британского боксера.

Напомним, определился лучший боксер года.

Ранее Арум назвал следующего соперника Джошуа.

Источник: champion.com.ua
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