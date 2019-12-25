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Бокс

Спарринг-партнер Ломаченко: Лопес – хороший боксер, но Василий на шаг впереди

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Зунига считает украинца фаворитом в бою

#Ломаченко, #Заніга

Источник – Sport Arena.

Чемпион WBO, WBA и франчайзингового чемпиона WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) будет фаворитом в поединке против чемпиона IBF в легком весе Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

О спарринг-партнер украинца Джош Зунига заявил в интервью EsNews.

“Что я помню из спаррингов с Ломаченко? Да, я был в двух лагерях. Он умный боксер, очень умный.

Отлично подстраивается, расслабленный. У него можно очень многому научиться.

Мне нравится Теофімо, он взрывной, хороший боксер. Правда, думаю, Ломаченко на шаг впереди его. Но этот бой может пойти в любом направлении”, – сказал Зунига.

Ранее, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.

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Напомним, Ломаченко получит шанс объединить титулы в марте или апреле.

Источник: champion.com.ua
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