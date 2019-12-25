Спарринг-партнер Ломаченко: Лопес – хороший боксер, но Василий на шаг впереди

Зунига считает украинца фаворитом в бою
#Ломаченко, #Заніга
Источник – Sport Arena.
Чемпион WBO, WBA и франчайзингового чемпиона WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) будет фаворитом в поединке против чемпиона IBF в легком весе Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).
О спарринг-партнер украинца Джош Зунига заявил в интервью EsNews.
“Что я помню из спаррингов с Ломаченко? Да, я был в двух лагерях. Он умный боксер, очень умный.
Отлично подстраивается, расслабленный. У него можно очень многому научиться.
Мне нравится Теофімо, он взрывной, хороший боксер. Правда, думаю, Ломаченко на шаг впереди его. Но этот бой может пойти в любом направлении”, – сказал Зунига.
“Что я помню из спаррингов с Ломаченко? Да, я был в двух лагерях. Он умный боксер, очень умный.
Отлично подстраивается, расслабленный. У него можно очень многому научиться.
Мне нравится Теофімо, он взрывной, хороший боксер. Правда, думаю, Ломаченко на шаг впереди его. Но этот бой может пойти в любом направлении”, – сказал Зунига.
Ранее, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.
Напомним, Ломаченко получит шанс объединить титулы в марте или апреле.
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