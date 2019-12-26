Беринчик вернулся к тренировкам

Денис Беринчик анонсировал свое возвращение к тренировкам

#Берінчек, #Бокс

Источник – Чемпион.

Интернациональный чемпион WBO Денис Беринчик (12-0, 7 КО) вернулся к тренировкам.

Об этом боксер сообщил в Instagram.

“Друзья, извините, что меня так долго не было. Я отдыхал от своих тренировок и от вас всех.

Так что теперь я на связи, я в спорте, я в деле, я в теме”, – рассказал Беринчик.