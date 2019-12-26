Новое на сайте

еще
Четверг, 26 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксБеринчик вернулся к тренировкам
Бокс

Беринчик вернулся к тренировкам

AdminНет комментариев
Добавлено

Денис Беринчик анонсировал свое возвращение к тренировкам

#Берінчек, #Бокс

Источник – Чемпион.

Интернациональный чемпион WBO Денис Беринчик (12-0, 7 КО) вернулся к тренировкам.

Об этом боксер сообщил в Instagram.

“Друзья, извините, что меня так долго не было. Я отдыхал от своих тренировок и от вас всех.

Так что теперь я на связи, я в спорте, я в деле, я в теме”, – рассказал Беринчик.

Напомним, Беринчик провел защиту титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четырнадцать + 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Кубинского боксера застрелили в США после поединка

Джошуа хочет провести бой в Африке

Российский комментатор: Ломаченко должен победить Лопеса

Руис не выходит на связь с тренером после поражения от Джошуа

Спарринг-партнер Ломаченко: Лопес – хороший боксер, но Василий на шаг впереди

Закрыть