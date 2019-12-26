Беринчик вернулся к тренировкам

Денис Беринчик анонсировал свое возвращение к тренировкам
#Берінчек, #Бокс
Источник – Чемпион.
Интернациональный чемпион WBO Денис Беринчик (12-0, 7 КО) вернулся к тренировкам.
Об этом боксер сообщил в Instagram.
“Друзья, извините, что меня так долго не было. Я отдыхал от своих тренировок и от вас всех.
Так что теперь я на связи, я в спорте, я в деле, я в теме”, – рассказал Беринчик.
“Друзья, извините, что меня так долго не было. Я отдыхал от своих тренировок и от вас всех.
Так что теперь я на связи, я в спорте, я в деле, я в теме”, – рассказал Беринчик.
Напомним, Беринчик провел защиту титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.
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