Дэвис доволен переходом в вес Ломаченко

Американец готовится к поединку против Гамбоа
#Дэвис, #Ломаченко
Источник – sport.ua.
Американский боксер Джервонта Дэвис доволен тем, что поднялся в весе 135 фунтов, в которой три из четырех поясов принадлежат украинцу Василию Ломаченко.
Об этом боксер заявил в интервью BoxingScene.
“Я набрал вес и довольно быстро привел себя в хорошую форму. Чувствую, что двигаюсь быстрее и лучше, чем раньше. Посмотрим, что будет в бою.
Уже хочу узнать, как я буду выглядеть в ринге. Не исключено, что 135 фунтов – идеальная для меня вес”, – сказал Дэвис.
“Я набрал вес и довольно быстро привел себя в хорошую форму. Чувствую, что двигаюсь быстрее и лучше, чем раньше. Посмотрим, что будет в бою.
Уже хочу узнать, как я буду выглядеть в ринге. Не исключено, что 135 фунтов – идеальная для меня вес”, – сказал Дэвис.
Американец готовится к поединку против Юріоркіса Гамбоа, который состоится 28-го декабря.
Напомним, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.
Ранее сообщалось, что Ломаченко получит шанс объединить титулы в марте или апреле.
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