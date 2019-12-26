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Бокс

Дэвис доволен переходом в вес Ломаченко

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Американец готовится к поединку против Гамбоа

#Дэвис, #Ломаченко

Источник – sport.ua.

Американский боксер Джервонта Дэвис доволен тем, что поднялся в весе 135 фунтов, в которой три из четырех поясов принадлежат украинцу Василию Ломаченко.

Об этом боксер заявил в интервью BoxingScene.

“Я набрал вес и довольно быстро привел себя в хорошую форму. Чувствую, что двигаюсь быстрее и лучше, чем раньше. Посмотрим, что будет в бою.

Уже хочу узнать, как я буду выглядеть в ринге. Не исключено, что 135 фунтов – идеальная для меня вес”, – сказал Дэвис.

Американец готовится к поединку против Юріоркіса Гамбоа, который состоится 28-го декабря.

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Напомним, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.

Ранее сообщалось, что Ломаченко получит шанс объединить титулы в марте или апреле.

Источник: champion.com.ua
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