Джошуа хочет провести бой в Африке

Британец не против отправиться в Конго
#Джошуа, #Африка
Источник – sport.ua.
Британский супертяжеловес Энтони Джошуа абсолютное большинство боев провел в Великобритании и хочет провести поединок в Африке.
Об этом менеджер боксера Фредди Каннингем заявил в интервью Sky Sports.
“Есть варианты с организацией боя в ДР Конго. Конечно, следующий поединок не состоится в Африке, но Энтони хочет попробовать себя в новом месте.
Что касается следующего боя, то пока лучшим вариантом является новый стадион Тоттенхема, – заявил Каннингем.
“Есть варианты с организацией боя в ДР Конго. Конечно, следующий поединок не состоится в Африке, но Энтони хочет попробовать себя в новом месте.
Что касается следующего боя, то пока лучшим вариантом является новый стадион Тоттенхема, – заявил Каннингем.
Сам Джошуа имеет нигерийское происхождение.
Отметим, что в ДР Конго (тогда – Заир) в 1974 году состоялся легендарный бой Мухаммеда Али и Джорджа Формана.
Напомним, Альварес признан лучшим боксером года по версии ESPN.
Ранее Арум назвал следующего соперника Джошуа.
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