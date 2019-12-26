Джошуа хочет провести бой в Африке

Британец не против отправиться в Конго

#Джошуа, #Африка

Источник – sport.ua.

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа абсолютное большинство боев провел в Великобритании и хочет провести поединок в Африке.

Об этом менеджер боксера Фредди Каннингем заявил в интервью Sky Sports.

“Есть варианты с организацией боя в ДР Конго. Конечно, следующий поединок не состоится в Африке, но Энтони хочет попробовать себя в новом месте.

Что касается следующего боя, то пока лучшим вариантом является новый стадион Тоттенхема, – заявил Каннингем.