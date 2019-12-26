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Бокс

Джошуа хочет провести бой в Африке

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Британец не против отправиться в Конго

#Джошуа, #Африка

Источник – sport.ua.

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа абсолютное большинство боев провел в Великобритании и хочет провести поединок в Африке.

Об этом менеджер боксера Фредди Каннингем заявил в интервью Sky Sports.

“Есть варианты с организацией боя в ДР Конго. Конечно, следующий поединок не состоится в Африке, но Энтони хочет попробовать себя в новом месте.

Что касается следующего боя, то пока лучшим вариантом является новый стадион Тоттенхема, – заявил Каннингем.

Сам Джошуа имеет нигерийское происхождение.

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Отметим, что в ДР Конго (тогда – Заир) в 1974 году состоялся легендарный бой Мухаммеда Али и Джорджа Формана.

Напомним, Альварес признан лучшим боксером года по версии ESPN.

Ранее Арум назвал следующего соперника Джошуа.

Источник: champion.com.ua
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