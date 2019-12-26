Кроуфорд передумал переходить в средний вес

Кроуфорд отказался от своей идеи

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Источник – iSport.ua.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд отказался от своей идеи перебраться в средний дивизион.

Об этом он заявил в интервью Boxing Scene.

“Я ничего не слышал по поводу боя против чемпиона мира в первом среднем весе Патрика Тейшейры, поэтому на самом деле я мало что могу сказать. Я видел бой Тейшейры против Карлоса Адамеса. Мы смотрели этот поединок у меня дома во время тренировочного лагеря. Тейшейра выглядел хорошо, он сделал все, что от него требовалось. Учитывая мои навыки, я чувствую, что могу перейти в любую весовую категорию, в которой захочу выступать. Но на данный момент я бьюсь в полусреднем весе. Именно здесь я начал свою кампанию. Поэтому я сосредоточен на этой весовой категории”, – сказал Кроуфорд.

Ранее, Кроуфорд зрелищно защитил свой титул в бою против Каваляускаса.