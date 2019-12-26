Новое на сайте

еще
Четверг, 26 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЛопес: У меня нет уважения к Ломаченко
Бокс

Лопес: У меня нет уважения к Ломаченко

AdminНет комментариев
Добавлено

Теофімо Лопес раскритиковал Василия Ломаченко

#Лопес, #Ломаченко, #бокс

Источник – unian.ua.

Обладатель титула IBF в легком весе Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) не уважает чемпиона WBO, WBA и франчайзингового чемпиона WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер.

“Конечно, я его побью. Я не требовал этот бой, но просто хочу надрать ему задницу. Именно это Ломаченко во мне не нравится. У меня нет уважения к нему, в отличие от многих других людей. Почему? За его поведение вне бокса. Так, он является чемпионом мира, но он далек от людей. Мне не нравятся такие персонажи.

Я не отрицаю заслуги Ломаченко, у него свой путь. Но лучший здесь я, поэтому он должен избить меня, чтобы быть лучшим. Я просто хочу подарить большой бой людям. Они этого заслуживают”, – рассказал Лопес.

Напомним, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.

Ранее сообщалось, что Ломаченко получит шанс объединить титулы в марте или апреле.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 − три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Беринчик вернулся к тренировкам

Кубинского боксера застрелили в США после поединка

Джошуа хочет провести бой в Африке

Российский комментатор: Ломаченко должен победить Лопеса

Руис не выходит на связь с тренером после поражения от Джошуа

Закрыть