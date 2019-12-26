Лопес: У меня нет уважения к Ломаченко

Теофімо Лопес раскритиковал Василия Ломаченко

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Источник – unian.ua.

Обладатель титула IBF в легком весе Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) не уважает чемпиона WBO, WBA и франчайзингового чемпиона WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер.

“Конечно, я его побью. Я не требовал этот бой, но просто хочу надрать ему задницу. Именно это Ломаченко во мне не нравится. У меня нет уважения к нему, в отличие от многих других людей. Почему? За его поведение вне бокса. Так, он является чемпионом мира, но он далек от людей. Мне не нравятся такие персонажи.

Я не отрицаю заслуги Ломаченко, у него свой путь. Но лучший здесь я, поэтому он должен избить меня, чтобы быть лучшим. Я просто хочу подарить большой бой людям. Они этого заслуживают”, – рассказал Лопес.