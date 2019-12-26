Новое на сайте

еще
Четверг, 26 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксРоссийский комментатор: Ломаченко должен победить Лопеса
Бокс

Российский комментатор: Ломаченко должен победить Лопеса

AdminНет комментариев
Добавлено

Скрипко считает, что возраст еще не мешает украинцу показывать свой бокс

#Ломаченко, #Лопес

Источник – xsport.ua.

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) будет фаворитом боя против Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Об этом заявил российский комментатор Борис Скрипко.

“Я считаю, что Вася способен переиграть его, безусловно, потому что пока возраст позволяет ему пользоваться всеми своими силами. Но Теофімо опасный парень. Будет очень интересно, два разноплановых боксера, два таланта. Очень молодой, амбициозный, языкатый Лопес и Ломаченко”, – отметил Скрипко.

Бой Лопес – Ломаченко должен состояться в апреле 2020 года. Для украинца это будет поединок за статус абсолютного чемпиона мира.

Читайте также:  Гірн: Выставить 20-летнего Хейни на бой против Ломаченко - безумие

Ранее, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.

Напомним, Ломаченко получит шанс объединить титулы в марте или апреле.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семь − семь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Руис не выходит на связь с тренером после поражения от Джошуа

Спарринг-партнер Ломаченко: Лопес – хороший боксер, но Василий на шаг впереди

Деревянченко остался без промоутера

Редкач: Я точно шокирую мир

Определился лучший боксер года

Закрыть