Российский комментатор: Ломаченко должен победить Лопеса

Скрипко считает, что возраст еще не мешает украинцу показывать свой бокс

#Ломаченко, #Лопес

Источник – xsport.ua.

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) будет фаворитом боя против Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Об этом заявил российский комментатор Борис Скрипко.

“Я считаю, что Вася способен переиграть его, безусловно, потому что пока возраст позволяет ему пользоваться всеми своими силами. Но Теофімо опасный парень. Будет очень интересно, два разноплановых боксера, два таланта. Очень молодой, амбициозный, языкатый Лопес и Ломаченко”, – отметил Скрипко.

Бой Лопес – Ломаченко должен состояться в апреле 2020 года. Для украинца это будет поединок за статус абсолютного чемпиона мира.

Ранее, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.

Напомним, Ломаченко получит шанс объединить титулы в марте или апреле.