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Бокс

Руис не выходит на связь с тренером после поражения от Джошуа

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Наставник не знает, вернется ли он к тренировкам с ним

#Руис, #Джошуа

Источник – Sport Arena.

Супертяжеловес Энди Руис (33-2, 22 КО) не выходит на связь со своим тренером Мэнни Роблесом после поражения в поединке против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Об этом сообщает Boxing247.

Наставник рассказал, что он написал боксеру, но не получил ответа. Он надеется, что Руис-младший вернется к тренировкам, поскольку хочет, чтобы вес его подопечного снизился до 113 кг.

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Роблес отмечает, что перед поединком Руис некоторое время упорно тренировался, однако затем перестал прикладывать достаточно усилий для победы. Он отменял и пропускал тренировки во время сборов.

Напомним, Джошуа вернул себе чемпионские титулы, одержав победу над Энди Руисом единогласным решением судей.

Ранее, Гірн назвал условия боя Джошуа – Усик.

Источник: champion.com.ua
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