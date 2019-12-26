Руис не выходит на связь с тренером после поражения от Джошуа

Наставник не знает, вернется ли он к тренировкам с ним
#Руис, #Джошуа
Источник – Sport Arena.
Супертяжеловес Энди Руис (33-2, 22 КО) не выходит на связь со своим тренером Мэнни Роблесом после поражения в поединке против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).
Об этом сообщает Boxing247.
Наставник рассказал, что он написал боксеру, но не получил ответа. Он надеется, что Руис-младший вернется к тренировкам, поскольку хочет, чтобы вес его подопечного снизился до 113 кг.
Роблес отмечает, что перед поединком Руис некоторое время упорно тренировался, однако затем перестал прикладывать достаточно усилий для победы. Он отменял и пропускал тренировки во время сборов.
Напомним, Джошуа вернул себе чемпионские титулы, одержав победу над Энди Руисом единогласным решением судей.
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