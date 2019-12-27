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Бокс

Фьюри: Этот бомж наконец получит то, что он заслужил

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#Фьюри, #Уайлдер

Источник – Чемпион.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) в присущем для себя стиле отреагировал на официальное подтверждение его реванша против обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО).

Актуально: Бой Уайлдер – Фьюри состоится в феврале

Слова “Цыганского короля” приводит Boxing Scene.

“Больше не будет уклонений. Дата была назначена, настоящий чемпион будет коронован.

Это незаконченное дело для меня, но 22 февраля этот бомж наконец получит то, что он заслужил”,- сказал Фьюри.

Реванш Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. Первый бой этими боксерами 1 декабря 2018 года закончился вничью.

Источник: champion.com.ua
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