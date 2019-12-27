Стал известен гонорар соперника Постола за бой с украинцем

На кону поединка Рамирес – Постол будут стоять сразу два чемпионских титула

Источник – Чемпион.

Чемпион мира по версиям WBC и WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Хосе Карлос Рамирес за бой с украинцем Виктором Постолом получит 1,2 миллиона долларов.

Об этом стало известно Champion.com.ua из собственных источников.

Поединок состоится 1 февраля 2020 года в китайском Хайкоу. На кону поединка будут стоять оба чемпионских пояса Рамиреса, и победа над Виктором по мнению команды американца должна стать первым шагом для него на пути к титулу абсолютного чемпиона мира в своем дивизионе.

Виктор Постол проходит подготовку к бою в Лос-Анджелесе под руководством известного американского тренера Фредди Роача.

Для 35-летнего украинского экс-чемпиона мира предстоящий поединок – уникальный шанс вернуться в большую игру. Этот бой станет первым титульным поединком для украинцев в 2020 году.