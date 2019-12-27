Тренер Руиса указал причину поражения от Джошуа

Мэнни Роблес прокомментировал подготовку Энди Руиса в бою с Энтони Джошуа

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Источник – xsport.ua.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-2-0, 17 KO) провалил подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (23-1-0, 21 KO), выйдя на самый важный поединок в своей жизни с весом около 130 килограммов.

Об этом рассказал тренер мексиканца Мэнни Роблес.

“Я был бы рад, если Руис вышел на бой с весом в 115,5 кг. В поединке против украинца Александра Дмитренко он весил 116,5 кг. Возможно, он бы смотрелся лучше с весом 113,5 кг. Конечно, 115,5 кг – идеальный вариант, но мы же знаем, как все пошло.

Когда вес Энди начала вызывать беспокойство, после его появления в зале мы работали очень упорно. Он терял вес. За первый месяц Руис сбросил 9 кг, так что все шло довольно хорошо. Но потом он перестал приходить в зал, звонил и говорил: “Меня сегодня не будет, я приду завтра”, – отметил Роблес.