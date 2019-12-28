Дэвис и Гамбоа устроили драку во время дуэли взглядов

Боксеры устроили шоу перед своим поединком
#Дэвис, #Гамбоа
Источник – Чемпион.
Джервонта Дэвис (22-0, 21 КО) встретился с кубинцем Юріоркісом Гамбоа (30-2, 18 КО) во время дуэли взглядов перед боем за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе.
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На дуэли взглядов у Дэвиса не выдержали нервы, он толкнул Гамбоа, из-за чего началась драка, которую пришлось прекращать охране.
Напомним, Дэвис со второй попытки показал необходимый вес перед боем с Гамбоа.
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