Дэвис и Гамбоа устроили драку во время дуэли взглядов

Боксеры устроили шоу перед своим поединком

#Дэвис, #Гамбоа

Источник – Чемпион.

Джервонта Дэвис (22-0, 21 КО) встретился с кубинцем Юріоркісом Гамбоа (30-2, 18 КО) во время дуэли взглядов перед боем за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе.

Актуально: Джервонта Дэвис – Юриоркис Гамбоа: онлайн-трансляция боя за титул WBA. LIVE

На дуэли взглядов у Дэвиса не выдержали нервы, он толкнул Гамбоа, из-за чего началась драка, которую пришлось прекращать охране.

Напомним, Дэвис со второй попытки показал необходимый вес перед боем с Гамбоа.