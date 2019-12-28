Дэвис со второй попытки показал необходимый вес перед боем с Гамбоа

В Джервонта Дэвиса возникли трудности во время взвешивания

#Дэвис, #Гамбоа, #бокс

Источник – vringe.com.

Экс-двукратный чемпион мира во втором легком весе Джервонта Дэвис (22-0, 21 КО) лишь со второй попытки справился с лимитом веса перед боем за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе (61,2) с кубинцем Юріоркісом Гамбоа (30-2, 18 КО).

Об этом сообщает ESPN.

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На официальной процедуре взвешивания при лимите 61,1 кг американец потянул на 61,8 кг, но сумел привести себя в порядок за отведенное для этой процедуры 1 час. Во время второго взвешивания Дэвис показал результат 61,1 кг. В Гамбоа проблем с весом не было – ровно 61 кг.

Дэвис будет оштрафован за то, что не смог справиться с весом с первой попытки.

Напомним, Дэвис доволен переходом в вес Ломаченко.