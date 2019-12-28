Гарсия проведет бой с Фонсекою

Бой состоится 14 февраля
#Гарсия #Фонсека
Источник – Tribuna.com.
Американский боксер легкого веса Райан Гарсия (19-0-0, 16 KO) встретится 14 февраля с экс-претендентом на титул во втором полулегком весе Франциском Фонсекою (25-2-2, 19 KO).
Об этом сообщает Boxing Scene.
Бой возглавит вечер бокса от Golden Boy.
Гарсия в своем последнем бою в ноябре в 1 раунде победил филиппинца Ромеро Дуно (21-2-0, 16 KO).
Напомним, Дэвис доволен переходом в вес Ломаченко.
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