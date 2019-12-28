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Бокс

Гарсия проведет бой с Фонсекою

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Бой состоится 14 февраля

#Гарсия #Фонсека

Источник – Tribuna.com.

Американский боксер легкого веса Райан Гарсия (19-0-0, 16 KO) встретится 14 февраля с экс-претендентом на титул во втором полулегком весе Франциском Фонсекою (25-2-2, 19 KO).

Об этом сообщает Boxing Scene.

Бой возглавит вечер бокса от Golden Boy.

Гарсия в своем последнем бою в ноябре в 1 раунде победил филиппинца Ромеро Дуно (21-2-0, 16 KO).

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Напомним, Дэвис доволен переходом в вес Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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