Гарсия проведет бой с Фонсекою

Бой состоится 14 февраля

#Гарсия #Фонсека

Источник – Tribuna.com.

Американский боксер легкого веса Райан Гарсия (19-0-0, 16 KO) встретится 14 февраля с экс-претендентом на титул во втором полулегком весе Франциском Фонсекою (25-2-2, 19 KO).

Об этом сообщает Boxing Scene.

Бой возглавит вечер бокса от Golden Boy.

Гарсия в своем последнем бою в ноябре в 1 раунде победил филиппинца Ромеро Дуно (21-2-0, 16 KO).

Напомним, Дэвис доволен переходом в вес Ломаченко.