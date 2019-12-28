Лопес: Мне он не нравится Ломаченко. Он – придурок

Источник – Чемпион.

Чемпиону мира в легком весе по версии IBF Теофімо Лопесу (15-0, 12 КО) отвратительный обладатель титулов WBA, WBO и франчайзингового пояса WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО).

Об этом американец рассказал в интервью Fight Nation.

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“Мне он не нравится Ломаченко как личность. Я видел, как он вел себя с людьми из компании Top Rank. Он – придурок. Вот знаете, я просто не люблю тех людей, которые считают, что их дерьмо не воняет так же, как у окружающих.

Я, безусловно, его нокаутирую. Мне просто нужно посмотреть, как я буду себя чувствовать в тренировочном лагере. Я просто не думаю, что мне позволят победить его, если дело дойдет до карточек судей”, – сказал Лопес.