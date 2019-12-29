Дэвис: Драться с Ломаченко – это большой риск, но и большие деньги

Американец прокомментировал возможность провести бой с украинцем

#Дэвис, #Ломаченко

Источник – Tribuna.com.

25-летний американец Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) не против провести поединок с украинцем Василием Ломаченко.

Об этом американец заявил в интервью SHOWTIME Sports.

“Вы так говорите, будто Ломаченко выше меня. Я не чувствую, что кто-то выше меня. Я продаю арены. Я не думаю, что Ломаченко делает это.

Конечно, я бы подрался с ним. Это большой риск, но и большие деньги. Ломаченко еще не в конце своей карьеры, но он уже в возрасте.

Поэтому он старается устроить как можно больше боев”, – сказал Дэвис.