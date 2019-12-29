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Бокс

Гамбоа указал причину поражения от Дэвиса

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Во втором раунде кубинец травмировался

#Гамбоа, #Дэвис

Источник – xsport.ua.

Бывший чемпион мира в полулегком весе кубинец Юриоркис Гамбоа (30-3-1, 18 KO) в бою с американцем Джервонтою Дэвисом (23-0-0, 22 KO) за вакантный титул WBA в легком весе получил травму.

Об этом Гамбоа заявил в интервью boxingscene.com.

“Я чувствую себя нормально, но мне кажется, что я порвал ахиллово сухожилие перед нокдауном во втором раунде. Я воин и не собирался отказываться от боя, но когда упал, то понял, что порвал ахилл. Я не мог ступать на эту ногу. Я сообщил своей команде о проблеме, но продолжал сражаться как воин”, – отметил Гамбоа.

Ранее, Дэвис эффектно нокаутировал Гамбоа.

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Напомним, Дэвис доволен переходом в вес Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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