Гамбоа указал причину поражения от Дэвиса

Во втором раунде кубинец травмировался

#Гамбоа, #Дэвис

Источник – xsport.ua.

Бывший чемпион мира в полулегком весе кубинец Юриоркис Гамбоа (30-3-1, 18 KO) в бою с американцем Джервонтою Дэвисом (23-0-0, 22 KO) за вакантный титул WBA в легком весе получил травму.

Об этом Гамбоа заявил в интервью boxingscene.com.

“Я чувствую себя нормально, но мне кажется, что я порвал ахиллово сухожилие перед нокдауном во втором раунде. Я воин и не собирался отказываться от боя, но когда упал, то понял, что порвал ахилл. Я не мог ступать на эту ногу. Я сообщил своей команде о проблеме, но продолжал сражаться как воин”, – отметил Гамбоа.