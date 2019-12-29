Гонорар в третьем поединке Уайлдера и Фьюри будет зависеть от результата реванша

Третий поединок может состояться по просьбе проигравшего
#Фьюри, #Уайлдер, #Арум
Источник – Boxing Scene.
Гонорары для возможного третьего поединка между Тайсоном Фьюри (30-29-1, 20 КО) и Деонтеем Уайлдером (43-42-1, 41 КО) уже распределены.
Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
“В контракте прописан пункт, позволяющий требовать еще один бой того, кто проиграет в реванше. Но тогда он получает 40% прибыли, а победитель – 60%. Так что третий бой возможен”, – сказал Арум.
“В контракте прописан пункт, позволяющий требовать еще один бой того, кто проиграет в реванше. Но тогда он получает 40% прибыли, а победитель – 60%. Так что третий бой возможен”, – сказал Арум.
Напомним, бой Уайлдер – Фьюри состоится в феврале.
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