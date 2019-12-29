Новое на сайте

еще
Понедельник, 30 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксГонорар в третьем поединке Уайлдера и Фьюри будет зависеть от результата реванша
Бокс

Гонорар в третьем поединке Уайлдера и Фьюри будет зависеть от результата реванша

AdminНет комментариев
Добавлено

Третий поединок может состояться по просьбе проигравшего

#Фьюри, #Уайлдер, #Арум

Источник – Boxing Scene.

Гонорары для возможного третьего поединка между Тайсоном Фьюри (30-29-1, 20 КО) и Деонтеем Уайлдером (43-42-1, 41 КО) уже распределены.

Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

“В контракте прописан пункт, позволяющий требовать еще один бой того, кто проиграет в реванше. Но тогда он получает 40% прибыли, а победитель – 60%. Так что третий бой возможен”, – сказал Арум.

Напомним, бой Уайлдер – Фьюри состоится в феврале.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять − четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Арум: Фьюри применит свои отличные боксерские навыки, чтобы досрочно победить Уайлдера

Арум: Кроуфорд хочет провести поединок с Портером

Дэвис: Драться с Ломаченко – это большой риск, но и большие деньги

Гамбоа указал причину поражения от Дэвиса

Дэвис – Гамбоа: видео боя

Закрыть