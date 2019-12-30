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Бокс

Дэвис о бой с Гамбоа: Я сильно бил по нему, но не мог свалить

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Джервонта оправдался за свой скучный поединок

#Дэвис, #Гамбоа

Источник – xsport.ua.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис (23-0-0, 22 KO) ловил и сильно бил кубинца Юріоркіса Гамбоа (30-3-0, 18 KO).

Об этом американец заявил в интервью boxingscene.com.

“Когда я выходил на ринг, я знал, что Гамбоа станет непростым соперником, поскольку он очень опытный. Вы видели, как я ловил его и потрясал ударами, но он продолжал сражаться. Я понимал, что он лучше, чем кто-либо, с кем я сражался раньше. Главная моя задача на бой заключалась в чистых влучаннях. Я сильно бил по нему, но не мог свалить”, – отметил Дэвис.

Ранее, Дэвис эффектно нокаутировал Гамбоа.

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Напомним, Дэвис доволен переходом в вес Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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