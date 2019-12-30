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Бокс

Гарсия: Бой Ломаченко – Дэвис никогда не произойдет

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Такой поединок мог бы стать украшением любого мероприятия

#Ломаченко, #Гарсия

Источник – iSport.ua.

Поединок между чемпионом WBO, WBA и WBC Franchise в легком весе Василием Ломаченко и Джервонті Дэвисом никогда не произойдет.

Об этом экс-чемпион мира Майки Гарсия заявил в интервью Boxing News 24.

“Дэвис против Ломаченко? Это был бы хороший поединок. Кого не спроси – все скажут, что это захватывающий бой. Они находятся в прекрасной форме. Такой бой мог бы стать украшением любого события. Но я думаю, что он никогда не состоится.

Зачем говорить о нем? Нужно понять, что в мире бокса существует много поединков, которые никогда не произойдут. Я знаю, журналисты спрашивают о них, но они теряют время. Вы не увидите большинство из этих поединков”, – сказал Гарсия.

Ранее, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.

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Напомним, Ломаченко получит шанс объединить титулы в марте или апреле.

Источник: champion.com.ua
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