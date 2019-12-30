Гарсия: Бой Ломаченко – Дэвис никогда не произойдет

Такой поединок мог бы стать украшением любого мероприятия
#Ломаченко, #Гарсия
Источник – iSport.ua.
Поединок между чемпионом WBO, WBA и WBC Franchise в легком весе Василием Ломаченко и Джервонті Дэвисом никогда не произойдет.
Об этом экс-чемпион мира Майки Гарсия заявил в интервью Boxing News 24.
“Дэвис против Ломаченко? Это был бы хороший поединок. Кого не спроси – все скажут, что это захватывающий бой. Они находятся в прекрасной форме. Такой бой мог бы стать украшением любого события. Но я думаю, что он никогда не состоится.
Зачем говорить о нем? Нужно понять, что в мире бокса существует много поединков, которые никогда не произойдут. Я знаю, журналисты спрашивают о них, но они теряют время. Вы не увидите большинство из этих поединков”, – сказал Гарсия.
Ранее, Лопес во втором раунде нокаутировал Комми и стал обладателем титула IBF.