Менеджер Ломаченко напомнил Дэвису, кто король легкого веса

Команда украинца осталась поражена победой американца
#Ломаченко, #Клімас
Источник – xsport.ua.
Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Егіс Клімас обратился к Джервонте Дэвису (23-0, 22 КО) после победы над Юріоркісом Гамбоа (30-3, 18 КО).
Клімас написал обращение в Instagram.
“Здесь только один король дивизиона!”, – написал Клімас.
“Здесь только один король дивизиона!”, – написал Клімас.
Напомним, Дэвис доволен переходом в вес Ломаченко.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: