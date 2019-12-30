Менеджер Ломаченко напомнил Дэвису, кто король легкого веса

Команда украинца осталась поражена победой американца

#Ломаченко, #Клімас

Источник – xsport.ua.

Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Егіс Клімас обратился к Джервонте Дэвису (23-0, 22 КО) после победы над Юріоркісом Гамбоа (30-3, 18 КО).

Клімас написал обращение в Instagram.

“Здесь только один король дивизиона!”, – написал Клімас.

Напомним, Дэвис доволен переходом в вес Ломаченко.