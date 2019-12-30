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Бокс

Паскаль раздельным решением судей победил Джека

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Паскаль отстоял свой пояс

#Паскаль, #Джек

Источник – Чемпион.

Канадский чемпион мира по версии WBA Regular e полутяжелом весе Жан Паскаль в бою со шведом Баду Джеком отстоял свой пояс, а также завоевал чемпионское звание по версии WBC Silver.

37-летний боец сумел справиться с 36-летним соперником решением судей – 114:112, 114:112, 112:114.

Бой в Атланте мог завершиться досрочно, ведь в четвертом раунде Баду Джек оказался в нокдауне, а в 12-м уже Паскаль был отправлен в нокдаун.

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Напомним, Дэвис доволен переходом в вес Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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