Паскаль раздельным решением судей победил Джека

Паскаль отстоял свой пояс

#Паскаль, #Джек

Источник – Чемпион.

Канадский чемпион мира по версии WBA Regular e полутяжелом весе Жан Паскаль в бою со шведом Баду Джеком отстоял свой пояс, а также завоевал чемпионское звание по версии WBC Silver.

37-летний боец сумел справиться с 36-летним соперником решением судей – 114:112, 114:112, 112:114.

Бой в Атланте мог завершиться досрочно, ведь в четвертом раунде Баду Джек оказался в нокдауне, а в 12-м уже Паскаль был отправлен в нокдаун.

Напомним, Дэвис доволен переходом в вес Ломаченко.