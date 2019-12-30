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Поединок Кличко признан боем десятилетия

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Источник – Чемпион.

Поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа в 2017 году на стадионе Уэмбли в Лондоне за пояса чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе назван боем десятилетия

По версии Boxing News.

Важно: Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия

В четвертом и пятом раунде боксеры по очереди отправили друг друга в нокдаун. Равный бой закончился в 11-м раунде, когда Джошуа дважды отправил украинца в нокдаун и после очередной серии его попаданий рефери остановил бой.

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После этого поединка Кличко-младший завершил карьеру.

Источник: champion.com.ua
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