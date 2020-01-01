Бетербиев может отказаться от обязательной защиты в Китае

Титул скорее всего будет объявлен вакантным

#Бетербиев #Китай

Источник – allboxing.ru.

Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев может отказаться от обязательной защиты против китайца Мена Фаньлуна.

Артур не желает проводить бой на территории Китая из-за политики китайских властей в отношении мусульман-уйгуров, религиозные и гражданские права которых регулярно нарушаются.

Напомним, что торги на право проведения боя Бетербіва против Мена Фаньлуня выиграла китайская компания Longjoy Sports, которая предложила призовой фонд в размере 1,9 миллиона долларов – почти в 1,5 раза больше, чем предлагал промоутер Бетербиева Top Rank (1,315 млн).

В случае отказа Бетербиева от защиты, титул скорее всего будет объявлен вакантным и бой за него проведут Мэн Фаньлун и британец Джошуа Буатсі или немец Доминик Бозель.

Ранее, Дэвис эффектно нокаутировал Гамбоа.

Напомним, Дэвис доволен переходом в вес Ломаченко.