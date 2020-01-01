Бетербиев может отказаться от обязательной защиты в Китае

Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев может отказаться от обязательной защиты против китайца Мена Фаньлуна.
Артур не желает проводить бой на территории Китая из-за политики китайских властей в отношении мусульман-уйгуров, религиозные и гражданские права которых регулярно нарушаются.
Напомним, что торги на право проведения боя Бетербіва против Мена Фаньлуня выиграла китайская компания Longjoy Sports, которая предложила призовой фонд в размере 1,9 миллиона долларов – почти в 1,5 раза больше, чем предлагал промоутер Бетербиева Top Rank (1,315 млн).